Skole mot sykehjem i Kristiansund

I Kristiansund kan bygginga av to nye skoler bli utsatt, skriver Tidens Krav.

Kommuneadministrasjonen vil bygge to nye skoler som skal erstatte fire nåværende, og utsette bygginga av nytt sykehjem til 2026.

Tanken er at to nye skoler vil frigjøre mer ressurser til omsorg som igjen vil legge grunnlag for nytt sykehjem.

Men det møter motstand. Arbeiderparti-politiker Arne Grødahl sier nei til å nedprioritere sykehjemmet. Gruppeleder i Ap, Berit Tønnesen, vil ikke konkludere nå.