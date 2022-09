Skole evakuert etter branntilløp

Haddal barneskole i Ulstein er evakuert etter at det ble meldt om et branntilløp på kjøkkenet til skolen. Det skal ha vært i forbindelse med matlaging. Branntilløpet skal være slukket, og nødetatene er på vei til stedet, melder politiet.

Brannvesenet skriver at det var brann i kjøkkenventilatoren, men at det ikke lengre er åpne flammer. Det er ikke tegn til at brannen har spredt seg videre.

Eivind Klokkersund i Møre og Romsdal politidistrikt sier til NRK at det ikke er meldt om personskader så langt.