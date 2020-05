Skjøt mot bil og hus

Politiet vet foreløpig ikke hvem som skjøt mot en bil og et bolighus med et luftgevær eller en softgun på Hessa i Ålesund ved 0022-tiden i natt. Bilen som sto parkert utenfor huset, har fått knust bakruta og et husvindu har fått mindre skraper. Det var de som bodde i huset, som meldte i fra til politiet. Politiet ber vitner om å ta kontakt.