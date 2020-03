Skjerpar rutinane

Etter ordre frå kommunelegen har Kristiansund kommune innført strengare reglar for samveret med barn som framleis går på skule og barnehage.

Gruppene skal vere på maksimalt fem personar, inkludert dei vaksne. Gruppene skal vere faste og halde til i same rom kvar dag. Det vil seie at gruppene skal innehalde dei same barna og dei same omsorgspersonane og halde til i eit fast rom.

Barna skal ikkje ha med seg mat heimafrå. All mat skal tilberedast og serverast på eigne fat i barnehagen. Ingen barn skal forsyne seg sjølv.

Alle barnahagar og skular skal gjennomgå og skjerpe rutinane for reinhald og hygiene.