Skjerpa tiltalen

Under sin prosedyre skjerpa aktor Inger Myklebust tiltalen i saka mot mannen som er tiltalt for valdtekt og drap på Helen Luel Asefaw i Molde i november.

Tidlegare har han i tillegg vore tiltalt for to drapsforsøk på ein annan åstad i nærleiken. Dette er no auka til tre drapsforsøk.

Frå før var gjerningsmannen tiltalt for drapsforsøk på familiefaren og på 17-åringen som blei livstrugande skadd. No er han i tillegg tiltalt for drapsforsøk på eine sonen i familien, som saman med familiefaren til slutt klarte å overmanne gjerningsmannen.