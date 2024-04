Skjerpa straff for narkotikabrotsverk

To menn i byrjinga av 30-åra har fått skjerpa straffa for grove narkotikabrotsverk i Frostating lagmannsrett.

Den eine mannen blei i tingretten dømd til fengsel i tre å og tre månader for oppbevaring av store mengder heroin og cannabis i Molde. Den andre mannen blei dømd til samfunnsstraff for medverking. Dei to blei tatt medan dei låg til kai med båt i Molde.

No er dei i tillegg dømt for oppbevaring av 374 gram heroin som blei funne i båten, men som dei i tingretten blei frifunne for.

Den eine mannen er no dømd til fengsel i fire år og 10 månader, den andre til fire år der halve straffa er på vilkår.