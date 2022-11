Skjerpa straff for narkosal

Lagmannsretten skjerpar straffa for ein nordmøring som er dømd for omfattande sal av narkotika. Han blei tidlegare i år dømd etter at politiet fann nesten to kilo amfetamin og over eitt kilo hasj heime hos han. No må han sone fire år og ti månader i fengsel. Han må også gi frå seg inntektene han har hatt av narkotikasalet, men summen er redusert til 800 000 kroner.