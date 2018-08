Skjermbruk blant unge øker

Ungdommen bruker mindre tid med hverandre og mer tid foran ulike skjermer. Over halvparten bruker skjerm mer enn tre timer daglig – utenom skoletiden, skriver Klassekampen. På tre år har andelen jenter i ungdomsskolen med «høy skjermbruk» økt med nesten 10 prosentpoeng til 55 prosent. Disse bruker skjerm over tre timer hver dag utenom skoletid. For guttene er veksten på nesten 7 prosentpoeng til 60 prosent, viser årets Ungdataundersøkelse.