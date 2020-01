Skjebnedag for økoparken

Tingvoll økopark har brukt opp pengane og treng millionbeløp for å kunne drive vidare. I dag er det ekstraordinært kommunestyremøte for å finne ei løysing for økoparken som er eigd av kommunen, Norsøk og fylkeskommunen. Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik seier dei er innstilt på å vere med vidare. Økoparken er ein reiselivsattraksjon og eit opplevingssenter med fokus på plante- og dyreliv og berekraft.