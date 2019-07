Skisenter må låne mer penger

På grunn av lite snø og en dårlig sesong for Arena Overøye har selskapet bedt om å få låne mer penger av Stordal kommune. Det skriver Sunnmørsposten. Selskapet fikk for to år siden låne en million kroner av kommunen. Dette har de kun klart å betale ned en fjerdedel av. Nå får de utvidet lånerammen av kommunen og med det sprøytet inn litt over 800.000 kroner i ny kapital. Daglig leder i Arena Overøye, Rune Støversten, sier at det utvida lånet gjør dem godt rustet for en ny vintersesong.