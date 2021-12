Skipsførar tiltalt

Ein skipsførar i slutten av 20-åra er tiltalt for å ha vore påverka av amfetamin, GHB og kokain medan han førte ein ein brønnbåt. Under segling ved Skardsøya i Aure gjekk skipet på grunn og fekk slagside, og han måtte få hjelp for å få dratt skipet av grunn. Retten meiner dette skuldast manglande merksemd, for stor fart og at han var påverka. Han er og tiltalt for å ha tatt narkotika rett etter grunnstøytinga.