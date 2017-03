Skiorientering: Moholdt tok VM-bronse på mellomdistanse

31-åringen var i mål på tiden 34.54. Han ble slått av den bulgarske gullvinneren Stanimir Belomazhev med ett minutt og seks sekunder. Sølvet gikk til Erik Rost fra Sverige.

Moholdt forsvarte dermed bronsen han tok under VM på hjemmebane i Løten for to år siden.

– Medalje er bra. Vi er selvfølgelig fornøyd med det, selv om Lars (Moholdt) ikke er helt fornøyd med gjennomføringen, sier landslagstrener Christian Hohl.

Rindal-løperen er europamester på mellomdistanse, men fredag fikk han en dårlig start.

– Flyten var ikke så bra teknisk i starten, men Lars er sterk – både mentalt og fysisk – og gikk seg opp utover i løpet, mener Hohl.

Øyvind Watterdal ble nest best av de norske med sin 13.-plass. Han fullførte mellomdistansen på 37.46. Lagkamerat Øyvind Wiggen endte rett bak, mens Bjørnar Kvale ble nummer 18.

Neste VM-konkurranse er langdistansen. Der er Moholdt regjerende mester.