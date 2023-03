Skiftar namn og vil stille lister i fleire kommuner

Raudt Ulstein har avhalde årsmøte der dei valde nytt styre og skifta namn til Raudt Ytre Søre. Dette for å kunne omfatte medlem i fleire kommunar.

Partiet har også sett seg mål om å stille lister til kommunestyrevalet til hausten. Det skriv partiet i ei pressemelding.

– I Ulstein har vi allereie på plass minimum sju namn, som er minstekravet for å stille ei liste. Sjølve nominasjonsmøte er 14. mars. Innan den tid håper vi at vi har fått på plass nok folk til å kunne stille liste i alle kommunane vi har ansvar for, seier Aina M.H. Hauge som er ny leiar for partiet.