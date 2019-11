Skeptiske til økonomien

Nordmenn er mer skeptiske med tanke på Norges økonomi nå enn for tre måneder siden, men har klokkertro på sin egen privatøkonomi, viser Forventningsbarometeret. Det er et bredt stemningsskifte i negativ retning i alle grupper av befolkningen, viser Forventningsbarometeret for fjerde kvartal.