Skeptiske til kommunesammenslåing

Sunnmørskommunene Ørsta og Volda deler mange tjenester, men ønsker ikke å slå seg sammen. Bjarte Folkestad, valgforsker ved Høgskulen i Volda, mener lokal identitet og tilhørighet er to viktige faktorer til hvorfor noen er skeptiske til kommunesammenslåinger. – En del ser at jo større kommunen blir, jo større avstand blir det til politikerne. Så en del ser positive sider ved å være små og at man har bedre muligheter til å kunne påvirke avgjørelsene i kommunestyret, sier Folkestad. Han legger også til at de yngre ofte er mer skeptiske til kommunesammenslåinger enn de eldre. – Men det må legges til at det er lokale variasjoner og i en del bygdelag er det omvendt.