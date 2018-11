Skeptisk til Frp-arar

Ingunn Karijord frå Sunndal hadde helst sett at KrF ikkje gjekk i regjeringsforhandlingar. Men landsmøtet bestemte fredag at KrF skal sondere med Frp, Høgre og Venstre. – Det må i alle fall vere ufråvikelege krav at Sylvi Listhaug og Per Sandberg ikkje blir med i regjeringa. Dessutan er det viktig for meg at barnetrygda må aukast, seier Karijord til NRK.