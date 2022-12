Skeptisk til avgift

Forum for Natur og Friluftsliv i Møre og Romsdal fryktar at for mange parkeringsplassar ved startområde for turstiar og skiløyper blir avgiftsbelagte. Forumet meiner slike parkeringsplassar bør vere gratis og at parkeringsavgifter kan hindre folk i å delta i friluftslivet. Styremedlem Ola Fremo er klar over at slik avgift kan vere ein måte å finansiere tilrettelegging på, men er likevel skeptisk