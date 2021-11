Skaut opp naudrakett

Det blei starta søk både på land og til sjøs etter at nokon skaut opp ei naudrakett på Vegsund i Ålesund laurdag kveld. Det hadde ikkje kome inn meldingar om at nokon var i naud. Politiet fekk etter kvart avklart at den hadde blitt skote opp frå sjølve Vegsundbrua og dei søkte i området for å prøve å spore opp kven som hadde gjort det,