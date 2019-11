Skattlegging av vassverk

Eit samstemt fylkesutval i Møre og Romsdal meiner ei omlegging av skattlegging av vasskraftverk er brot på føresetnader og avtale som låg til grunn for utbygging i sin tid. Dei er sterkt kritisk til Ekspertutvalet som vil svekke kompensasjonen til kommunane. Arbeidarpartiets gruppeleiar, Per Vidar Kjølmoen,(bildet) er glad fylkesutvalet kjem med ein samla uttale som det er krut i. Dersom Ekspertutvalet sine forslag blir vedtatt, kan det bety tosifra milliontap årleg for mange kommunar i Møre og Romsdal, seier Kjølmoen.