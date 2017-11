Skarpe fronter i Molde - fire felts veg ble vedtatt

Saken har skapt et voldsomt engasjement i Molde. Motstanderne mener at denne løsningen vil rasere Molde som by. Isteden vil de bygge tunnel for å skjerme området for trafikk. Den betente saken har også utløst motstand mot Møreaksen som alternativ for kryssing av Romsdalsfjorden.

I formannskapet ble det flertall for en løsning med firefelts veg i dagen fra Bolsønes og østover mot fem stemmer. SV, Senterpartiet, FrP, Borgerlista og Høyre-politikeren Geir Blakstad stemte mot. Det betyr at Høyre sprakk i formannskapet.

I formannskapet sto slaget først og fremst om hvorvidt saken skulle utsettes. Begrunnelsen var at høringsrunden burde gjennomføres før vedtaket ble gjort. Men utsettelseforslaget ble avvist av flertallet.

Foreslo utsettelse

Rolf Arne Hamre (Sp) fremmet forslag om å utsette saken. Foto: Trond Vestre / NRK

I kommunestyret ble det igjen klagt frem et forslag om å utsette saken. Det var Rolf Arne Hamre (Sp) som fremmet utsettelsesforslaget.

– Det er et demokratiske problem aå gjennomføre en høringsrunde ettera t vedtaket om løsning er gjort, sa Rolf Arne Hamre.

Britt Janne Tennøy (H) mente at konsekvensene av å utsette saken ville være svært alvorlig.

– Begynner vi å gå nye runder nå så tar vi store sjanser. Vi risikerer at bypakken blir skjøvet ut i tid og i verste faller vi faller ut, sa Tennøy..

Men utsettelseforslaget ble avvist mot stemmene til FrP, SV, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Høyre-politikeren Geir Blakstad. Deretter fortsatte debatten om hvilke løsninger som bør velges, fire felts veg i dagen eller tunnel.

En småby eller en by i vekst?

Sidsel Rykhus (Ap) er varaordfører i Molde. Foto: Trond Vestre / NRK

– Dette er et spørsmål om hva slags vegvalg Molde skal gjøre som by i fremtiden. Vi må velge om vi vil ha en by som skal vokse eller om det skal være en småby, spurte Sidsel Rykhus (Ap).

– Det er ikke så ofte jeg har så sterke meninger som jeg har i denne saken. Den løsningen som er foreslått her, er helt i utakt med hva folk vil ha, sa Lars Jones (MDG).

Bomiljøet på Retiro

Geir Blakstad (H) vil ha tunnel fra Bolsønes og østover. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Geir Blakstad (H) ramset opp flere grunner til at han ville ha tunnel fra Bolsønes og østover. Blakstad brøt dermed sitt eget partis standpunkt

– Men ikke minst gir det et langt bedre bomiljø for de som bor i området. Vi ønsker at Molde skal vokse. Det er få områder igjen til boligbygging. Retiro er ett av områdene.

Kollektivtilbud

Hege Gagnat (Ap) mente at forslaget om fire felts veg i dagen ga en mulighet til å satse på kollektivtransport gjennom å bygge eet kollektiv-/sambruksfelt.

– Kollektivtilbudet får sjelden plass og blir sjelden prioritert. Nå har vi sjansen. Vi får et kollektivfelt i begge retninger. Derfor står jeg på det samme vedtaket som ble gjort i 2015, sa Gagnat.

Forslaget om en fire felts veg i dagen ble til slutt vedtatt mot 19 stemmer. To fra Høyre og en fra Ap brøt med sine partier.