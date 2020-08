Skarp kritikk mot Helse Midt-Norge

Fylkesutvalget i Møre og Romsdal vedtok i dag en uttalelse som retter skarp kritikk mot det de mener er en skjevfordeling av penger innad i Helse Midt-Norge. Fylkespolitikerne stiller seg også bak advarselen fra ordførerne i Møre og Romsdal mot en videreføring av skjevfordelingen når «Magnussen to modellen» blir innført. Fylkesvaraordfører Per Vidar Kjølmoen fra Arbeiderpartiet mener kritikken er på sin plass. Frp-politiker Frank Sve (bildet) ønsker en bred politisk mobilisering for å få en bedre finansiering av sykehusdrifta i Møre og Romsdal og mener en uttalelse ikke er nok.