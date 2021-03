Her blir hengeren tatt av vinden og knust mot møtende bil

– I det vi kommer over bakken på broa ser vi hengeren i lufta på vei imot oss. På den ene siden er rekkverk, på den andre siden kommer bilen i møte. Da var det nesten ikke annet å gjøre enn å bremse og lukke øynene, sier Jøran Gården.

Mens han og kona ventet på at hengeren skulle treffe, fanget dashbordkameraet opp de dramatiske sekundene.

Ikke første gang henger tas av vind her

Det var vindkast med orkan styrke da ulykken skjedde, midt på Omsundbrua mellom Kristiansund og Frei.

Det er ikke første gang noen får en henger i frontruta her.

Omtrent nøyaktig det samme skjedde på akkurat samme sted for seks år siden og igjen i 2019 og enda en gang i fjor høst.

Og eksemplene er flere, slik kona til Gården har opplevd.

Til vanlig går hun til fots over broa på vei til jobb.

– En gang var hun vitne til en skiboks med ski som kom farende og en annen gang en henger som velta på grunn av vind. Da føler man seg ikke særlig høy i hatten når man går på lesida og er fotgjenger, sier Jøran Gården.

Jøran Gården er glad han slapp med skrekken. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Samme problem mange steder i landet

Det er Statens vegvesen som er ansvarlig for veien og de klar over problemet. De er akkurat nå i startfasen av et prosjekt som skal måle hvor mye vind biler tåler når de kjører over ulike broer.

– Vi har nå mange veistrekninger hvor vi ser lignende problemer som på Omsundbrua, med sterke sidevinder og kast i vinden, sier Arnt Imge Ødegård, i Statens vegvesen.

Arnt Imge Ødegård, i Statens vegvesen. Foto: Teams

Men noen enkel løsning finnes ikke. En levegg vil føre til for store belastninger på brua. En mer sannsynlig løsning er å sette opp vindmåler.

– Da kan vi overvåke vindstyrken på brua og varsle via skilt, sier Ødegård

Han mener uansett det aller viktigste er at folk tenker seg om.

– Folk må være flinke til å vurdere hvilken last og utstyr de kan kjøre med når det er så sterk vindstyrke som i går.

Bilberging rydder på Omsundbrua mandag. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Takknemlig for at de overlevde

Ingen personer ble skadet i gårsdagens ulykke, men de materielle skadene ble store. Jøran Gården er takknemlig for at de slapp med skrekken.

– Vi hadde en tung bil som beskytta oss godt. Hadde vi hatt en mindre bil hadde det kanskje ikke gått på samme viset, sier han.