Skaper mer usikkerhet

Det skaper ytterligere usikkerhet for lakseeksportørene at Kina tar fersk laks ut av salg, sier daglig leder Botholf Stolt-Nielsen i eksportbedriften Ocean Supreme i Ålesund. Kina tar laks fra utenlandske bedrifter ut av butikkhyllene etter at koronaviruset ble funnet på et skjærebrett for importert laks i Beijing. – Det skaper litt usikkerhet i koronasituasjonen og det er mye usikkerhet i utgangspunktet, men norske eksportører er vant til at det endrer seg fort, sier Stolt- Nielsen.