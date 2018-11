Skaper julestemning i Kristiansund

For tre år sidan sa Kristiansund kommune nei til julelys i paradegatene i byen, Kongens Plass og Langveien. Det fekk eldsjeler til å ta tak. No blir gatene lyst opp takka vere ein dugnadsgjeng. – Eg synest det er koseleg at vi får litt lys i byen. I tillegg er det så mange som sett pris på det, spesielt dei eldre. Og det er betaling nok i seg sjølv, seier Jan Ove Løkvik.