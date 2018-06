Skanska vurderer å saksøke

Etter at Helse Møre og Romsdal i dag valgte å avlyse anbudsrunden på det nye sykehuset på Hjelset, vurderer nå en av tilbyderne, Skanska, å saksøke helseforetaket, skriver Sunnmørsposten. – Skanska har brukt mye tid og store ressurser på å jobbe fram et best mulig tilbud på den oppgaven som vi var gitt, vi vil derfor nå vurdere rettslige skritt, sier kommunikasjonsdirektør Audun Brandt Lågøyr i Skanska til avisen.