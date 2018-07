Skanska har ikkje hast

Skanska som vann anbodskonkurransen på Nordøyvegen seier til Sunnmørsposten (krev innlogging) at dei ikkje har hastverk med å få ei avklaring på kva som skjer med prosjektet. Fylkesrådmannen meiner at anbodskonkurransen bør skrinleggast og peikar på entreprenøren sitt behov for avklaring. Fylkesutvalet skal behandle saka måndag. Nordøyvegen kan bli over ein milliard dyrare enn rekna med.