Skanska-fristen ute

I går gjekk fristen ut for Skanska for å legge inn siste anbod på akuttsjukehuset på Hjelset. Før jul tilrådde prosjektstyret å ikkje gå vidare med Skanska, fordi prisen for å bygge låg langt over ramma helseføretaket har. No har dei forhandla på overtid og denne veka får vi vite om det blir Skanska eller andre som skal bygge sjukehuset. I dag blir det nye prosjektstyret samla under leiing av Heidi Nilsen.