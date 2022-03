Skalk løyste seg opp

Brannvesenet i Kristiansund melder no at det ser ut til å gå bra med anda som sette ein brødskalk fast i halsen ved Vanndammen. – For å unngå unødig stress for anda observerte brannvesenet situasjonen frå noko avstand før eventuelle tiltak. Skalken løyste seg tilsynelatande opp i halsen etter kvart og anda ser no frisk og fin ut, skriv 110-sentralen på Twitter.