Skal vurdere byggestans

NVE vurderer no om den planlagde bygginga av vindturbinane på Haramsøya skal stansast til klagen frå kommunen er behandla.

Det er gitt løyve til 8 vindturbinar på Haramsfjellet og etter planen skal utbygginga starte neste veke.

Haram kommune har klaga og meiner den 10 år gamle konsesjonen må trekkast tilbake fordi det er gjort saksbehandlingsfeil.

Seksjonssjef for miljøtilsynet i NVE, Øyvind Leirset, seier at det er sjeldan at dei gjer vedtak om å stanse utbygging, slik kommunen har bede om.