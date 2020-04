Skal vurdere åpning

Et ekspertutvalg vurderer nå om skoler og barnehager kan åpne tirsdag etter påske. Dette blir trolig klart i neste uke. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad håper at kampen mot korona har kommet langt nok til at skolene og barnehagene snart kan åpne igjen. Steffen Handal, utdanningsforbundets leder i Utdanningsforbundet, mener at skoler og barnehager bør holde stengt.