Skal vurdere andre løysingar for brannstasjon

Bystyret i Kristiansund vedtok i dag at administrasjonen skal vurdere andre løysingar enn å bygge ny brannstasjon på tomta under Nordsundbrua på Goma. Prosjektet har auka kraftig i pris og er no budsjettert til 245 millionar kroner. Private aktørar hevdar dei kan gjere det billigare, og det er det bystyret sa ja til å vurdere.