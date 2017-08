Skal videreutvikle friluftsområder

De 13 statlige områdene for friluftsliv i Ålesund kommune har fått forvaltningsplaner, som viser hvordan områdene skal videreutvikles og tilrettelegges. Planen er å sikre disse områdene for friluftsliv i fremtiden. Forvaltningsplanene er for perioden 2013 - 2018.