Skal vere med på å rydde kysten

Aktørene som skal ha ansvaret for søppeloppryddinga i Møre og Romsdal i prosjektet Rydd Norge framover er fordelt. Programmet har som mål å rydde 40 prosent av norskekysten innen 2023. Nordmøre og Romsdal friluftsråd har skrive kontrakt for Smøla og Hustadvika, Runde Miljøsenter har søre luten, mens Sunnmøre Friluftsråd er ansvarlig for Ålesund og Giske. Sistenevnte skriver i en pressemelding at det ligger mellom 930 og 1400 tonn marint avfall langs Mørekysten. Å rydde alt krever mellom 52.000 og 78.000 timer.