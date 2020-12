Skal velge brukonsept

Vegvesenet utlyser nå anbudskonkurranse for utredning av brukonsepter for Halsafjorden og Sulafjorden. Prosjektleder Jørn Hasselø i Statens vegvesen sier de har brukt tre år på å skaffe kunnskap om vindforhold, bølger, strømninger, nedbør, temperatur, havbunn og fjellet under fjordene. I følge Statens vegvesen er dette to krevende fjorder å krysse. Utredningene skal gi Vegvesenet et beslutningsgrunnlag for valg av brukonsept.