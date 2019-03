Skal vedta det nye journalsystemet

Helse Midt-Noreg skal vedta den omstridde Helseplattforma torsdag i neste veke. Dette er det nye journalsystemet til helseføretaket. Men ifølge styredokumenta blir saka unntatt offentlegheit når det endelege vedtaket blir tatt. Ramma for helseplattforma som Helse Midt-Noreg har inngått avtale med det amerikanske selskapet Epic om er på 2,7 milliardar kroner. NRK har klaga på at helseregionen stenger dørene under styrebehandlinga.