Skal utrede Romsdalsaksen på nytt

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utrede undersjøiske løsninger for kryssing av Romsdalsfjorden. – Departementet har gitt oss i oppdrag å gjennomføre en utredning av undersjøiske løsninger innen konsept 5 i den opprinnelige konseptvalgutredningen for strekningen Ålesund – Bergsøya. Det vil si forbindelsen fra Vikebukt til Molde via Sekken, sier direktør Per Morten Lund i Statens vegvesen.