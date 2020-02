Skal utrede Møre-exit

Kristiansund bystyre vedtok i dag i sette ned et utvalg som skal vurdere fordeler og ulemper ved en eventuell overgang til Trøndelag. Nordmørslista fremmet også et forslag om å vedta en folkeavstemning til neste stortingsvalg. Dette forslaget fikk de ikke flertall for i bystyret.