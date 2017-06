Skal unngå trafikkaos under Sommerfesten

Timane blei lange for dei mange som venta på Marcus & Martinus på Giske for om lag eitt år sidan. Då inngangen til konsertområdet opna klokka 11.00 om formiddagen sto det allereie mange i kø utanfor. Den populære duoen skulle gå på scena klokka 14.00. Men då sto bilane i milelange køar i heile ålesundsområdet. Først ein time seinare gjekk Marcus og Martinus på scena, til stor jubel for dei frammøtte.

Marcus & Martinus skapte stor stemning på Sommerfesten på Giske i fjor. Foto: Frode Berg / NRK

Politiet vil ikkje ha ei gjentaking av denne situasjonen. No innfører dei ei streng regulering av trafikken på Valderøya.

– Privatbilar får ikkje høve til å svinge til venstre mot Ytterland når dei kjem ut av tunnelen på Valderøya. Alle blir dirigert vidare og må køyre via Gjøsund og vidare rundt øya til Ytterland om dei skal til Sommerfesten på Giske, seier Giske-lensmann Hans-Eirik Pettersen.

Samtidig med Sommerfesten på Giske skal det vere fem turistskip i Ålesund med til saman 9000 turistar.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Når du kjem ut av tunnelen på Valderøya må du køyre rett fram, heilt til nordenden på Valderøya, svinge av i krysset på Gjøsund og køyre heile austsida av Valderøya tilbake til Ytterland.

Det er rett og slett erfaringane frå tidlegare sommarfestar, ikkje minst i fjor då det blei fullstendig kaos, at politiet no skjerpar reguleringa av trafikken.

– Vi vil for ein kvar pris unngå at det dannar seg køar nede i tunnelane. Samtidig er dette eit førebyggjande tiltak, i og med at dette krysset er sterkt belasta med ulukker, seier Pettersen.

Dette vil politiet for all del unngå. I fjor sto køane også nede i tunnelane. Foto: Hallstein Vemøy / NRK

Politiet opplyser at trafikkreguleringane er planlagde i samråd med arrangøren av festivalen. Dei presiserer også at fastbuande skal få lov til å svinge direkte i retning av Giskebrua, og at også bussane får køyre mot Ytterland og Giske når dei kjem ut av tunnelen.

– Det er mange som skal på Sommerfesten. Men det er også mange som skal rekke fly, besøkje turistattraksjonar eller har andre ærend i området. Vi bed om forståing for tiltaka og vonar alle får flotte opplevingar, seier lensmann Hans-Eirik Pettersen.