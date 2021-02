Forskingen er godt nytt for bonde Marthe Sirivik (20) på Averøya på Nordmøre. Hun og samboer Birger Ingeborgvik (20) har nettopp tatt over et gardsbruk og vil satse på melkeproduksjon i årene framover. Sirivik mener kua har et urettferdig stempel som klimaversting.

– Ingenting vil glede meg mer enn at vi får målinger som viser at kua er mye mer miljøvennlig enn ryktet.

Marthe Sirivik ser for seg ei framtid i det norsk landbruket. Når snøen forsvinner til våren skal det spes gjødsel på jordene. Foto: Anne Mari Flatset / NRK

De har gjødselkjeller under fjøset, slik de fleste norske gårder har.

På nye gårdsbruk er det oftest frittstående kummer til å samle husdyrmøkk i.

Har aldri vært undersøkt før

For første gang skal det gjøres grundige undersøkelser av klimautslipp fra gjødsellager i Norge. Til nå er de blitt beregnet ut fra målinger i varmere strøk. Men utslippene er lavere jo kaldere det er.

– Vi skal få ned klimagassutslippene. Da må vi ha gode data på hvor store utslippene er under ulike forhold, sier Sissel Hansen. Foto: Anne Mari Flatset / NRK

– Vi må ha gode data for å finne de beste løsningene når vi skal redusere klimautslippene, sier seniorforsker Sissel Hansen. Prosjektet hun leder skal registrere utslipp av metan og lystgass fra ulike typer gjødsellager i to år.

Hennes kollega Martha Ebbesvik er i ferd med å oppsummere et innledende prosjekt med samme tema.

Marthe Ebbesvik har gjort en del målinger av gjødsellager allerede. Mye tyder på at vi får andre tall i Norge enn i Europa. Foto: Anne Mari Flatset / NRK

– Temperaturen i gjødsellageret påvirker både dannelse av gass og utslipp av gass. Vi har sannsynligvis lavere utslipp enn det som blir brukt i dagens beregninger, sier Ebbesvik.

Forsøk fra Sverige viser at utslippstall basert på internasjonale modeller, var tre ganger høyere enn målingene i Sverige viste.

En skulle tro at vi i Norge kunne bruke de svenske målingene, siden vi har omtrent samme temperaturer. Men måten gjødsla blir lagra på, påvirker også utslippene. Byggeskikken her er ikke den samme som i Sverige eller Europa.

Møkkakjeller er særnorsk

Landbruksdirektoratet har gitt 2 millioner kroner til prosjektet.

Bjørn Huso er fagdirektør i Landbruksdirektoratet. Han minner om at husdyrgjødsel er en viktig ressurs som plantenæring. Men lagrene må være tette.

– Det er typisk norsk å samle husdyrgjødsel i en kjeller under fjøset, forteller fagdirektør i Landbruksdirektoratet, Bjørn Huso.

– Det fins ikke mange internasjonale forskningsresultat på klimautslipp fra gjødselkjellere. Norge er forplikta til å rapportere sine utslipp og redusere dem. Derfor ser vi fram til å få riktige tall, ikke bare beregninger.

Det er typisk norsk å lagre møkka under fjøset. Foto: Thomas Halleland / NRK

I 2018 var 65 prosent av kumøkka lagra i en kjeller under fjøset. På de fleste nye gårder bygges gjødsellageret ved siden av.

Stor interesse fra bøndene

Nestleder i Norges Bondelag Bjørn Gimming, sier det i hans organisasjon er stor interesse for kunnskap om faktiske utslipp.

Bjørn Gimming i Norges Bondelag sier det er veldig bra med grundige målinger av klimagasser fra gjødsellagre i Norge. Foto: Arly DaleNorway

– Kan hende er norsk matproduksjon mer klimavennlig enn vi tror. Vi ønsker jo å forbedre produksjonen av mat framfor å redusere den, sier han.

Landbruket står for 9 prosent av de totale utslippene av klimagass i Norge.

De største utslippene kommer fra olje- og gassproduksjon, industri og transport.

Kan få økonomisk betydning

Forskerne på Tingvoll samarbeider med landbruksavdelinga i Møre og Romsdal. Målet er å komme fram til tiltak som gjør at utslippene blir så små som mulig fra lagring og handtering av husdyrgjødsel. De skal undersøke møkka både i kummer og kjellere.

– Selv om vi bare skal måle en liten del av utslippene i landbruket, kan det få stor økonomisk betydning for den enkelte bonde. Vi vil at utslippene skal ned uten at det går utover matproduksjonen, sier Sissel Hansen.

Hun presenterer det hun kaller dronningtanken sin:

– Dersom vi greier å finne ut bygningstekniske tiltak som får temperaturen lavere i gjødsellagrene, kan vi få ned utslippene uten at det behøver å koste så mye. Det kan bli viktig, ikke minst for de mindre gårdene.