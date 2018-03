Skal undersøke grunnforholda

Statens vegvesen har sett i gang undersøkingar for å sjekke grunnforholda i Sulafjorden, Vartdalsfjorden og Halsafjorden. På denne måten skal ein skaffe seg nødvendig informasjon for å velje eventuelle brutypar og trasear. – Dermed kan vi velje dei tryggaste brutraseane. Vi gjer mellom anna skredvurderingar over og under vatn, og tek prøvar av sjøbotnen for å undersøke kvaliteten der.