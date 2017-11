Skal undersøke grunnforhold

Statens vegvesen har inngått kontrakt med Fugro Norway AS for marine grunnundersøkelser i Vartdalsfjorden, Sulafjorden og Halsafjorden for å skaffe grunnlag for nye fjordkryssinger. Kontrakten er verdt ca. 75 millioner kroner. Oppdraget omfatter både geofysiske undersøkelser, lette geotekniske undersøkelser og prøvetaking i de tre fjordene og arbeidet starter i desember og vil trolig ta over ett år.