Skal undersøke branntomta

Et hus i Valldal i Fjord kommune ble søndag kveld fullstendig overtent. Huset er nå nedbrent. Det skal ha bodd én mann i huset som kom seg ut og skal ikke være skadd, ifølge politiet.

Per Åge Ferstad i politiet sier at kriminalteknikere utover mandagen vil foreta undersøkelser på branntomta for å finne brannårsak. Årsaken er foreløpig ukjent.