Skal undersøke brann

Det er usikkert om politiet kan gjere undersøkingar på trehuset sin brann i Kirkegata i går. Det seier operasjonsleiar Arild Reite i politiet. – Området er sperra av, og vi vil gjennomføre kriminaltekniske undersøkingar så snart det let seg gjere. Det er framleis for varmt til å gjere dette no, seier han. Huset fekk store skader i brannen som starta søndag kveld. Dei evakuerte blir tatt hand om av kommunen.