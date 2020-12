Skal teste ein fjerde båt

Ordførar i Sula, Jim Arve Røssevoll, seier dei no også skal teste mannskapet i den fjerde russiske fiskebåten som ligg til kai ved Fiskerstrand verft. Totalt fem russiske båtar ligg ved verftet. Til no har 44 testa positivt for koronasmitte om bord i tre båtar. Mannskapet om bord i desse skal testast på nytt torsdag, og no skal også mannskapet i ein fjerde båten testast. – Det er no full semje mellom reiarlaget, verftet og kommunen om at også mannskapet i den fjerde båten skal testast, seier Røssevoll.