Skal ta stilling til Autopass

Fylkesutvalget får saka om Autopass på ferjene, uten råd fra samferdselsutvalget. Samferdselsutvalget hadde diskusjon om Autopassregulativet under et møte i dag, men var enige om at det er Fylkesutvalget som skal behandle saka. Det skjer 26. november.