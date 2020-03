Skal styrke paraidretten i fylket

Nils-Erik Ulset frå Tingvoll er tilsett i Norges idrettsforbund. Der vil han ha hovudansvar for paraidrett i Møre og Romsdal idrettskrins. Det skriv idrettsforbundet i ei pressemelding. Der skal han ha hovudansvar for paraidretten her i fylket. 36-åringen har vunne 31 meisterskapsmedaljar i skiskyting og langrenn, 13 av dei i Paralympics. Han skal jobbe med å utvikle og legge til rette for menneske med funksjonsnedsetjingar. – Eg synest også at ei viktig, men ofte gløymd gruppe er personar med skjulte funksjonsnedsetjingar. Idrettsglede for alle er jo visjonen til norsk idrett og då er det ei sjølvfølge at alle som vil drive med idrett skal få moglegheit til dette, seier Ulset.