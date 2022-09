Skal skifte ut luftmarkører

Statnett har gjort et stort arbeid med å skifte ut sju tusen luftmarkører på norske luftspenn. Skal et fly eller helikopter fly lavt over terrenget er det viktig at alle hindre både er registrert og markert for å unngå flyulykker. Bjarte Ellingsen, sikkerhetsleder i Norsk Luftambulanse, synes arbeidet med merking og registrering av lufthinder er viktig.