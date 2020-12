Skal sjå på rabattordning

Leiar i samferdselskomiteen på Stortinget, Helge Orten (H), trur det blir fleirtal for ein full gjennomgang av ordninga med forskotsbetaling for å få rabatt på autopass-ordninga for ferjer. Stortinget skal i dag ta stilling til eit forslag om å halvere forskotsbetalinga, som i dag er på 3600 kroner for personbilar. Orten seier han ønskjer ein breiare gjennomgang som også omfattar tyngre køyretøy.