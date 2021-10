Skal sjå på arbeidsmiljøet

Ei arbeidsgruppe skal følgje opp ein rapport om dårleg arbeidsmiljø i Ålesund brannvesen, skriv smp.no. To av tre tilsette melder om manglande tillit til leiinga. Arbeidsgruppen jobber no med ein handlingsplan med konkrete, forpliktande tiltak for gjere noko med situasjonen. Brannsjef Geir Thorsen vil ikkje kommentere saka til avisa mens prosessen pågår.