Skal sjå om reisa var forsvarleg

Statens havarikommisjon held fram med undersøkingane sine om bord i cruiseskipet «Viking Sky». Der får dei mellom anna bistand frå britiske og amerikanske kollegaer. Kommisjonen skal snakke med mannskapet, undersøke maskinane og skipet elles for å finne ut kva som var årsaka til motorhavariet. Dei skal også sjå nærare på sjølve redningsaksjonen og kva ein kan lære av den. – Vi skal også undersøke kva som ligg til grunn for avgjerda om å segle ut i det vêret dei gjorde, seier havinspektør Elisabeth Juel som ikkje vil spekulere i om det var forsvarleg at skipet la ut.